RTL II 00:15 bis 01:10 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 2017-01-03 04:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lange Zeit führten Sabine und Rolf ein Raumausstattungsgeschäft. Doch seit einer missglückten Bandscheiben-Operation ist Sabine berufsunfähig und Ehemann Rolf konnte den Laden nicht alleine schultern. Die Sorge um seine Frau sowie wirtschaftliche Einbußen zwangen ihn dazu, das Geschäft aufzugeben. Mit jedem einzelnen Stück verbinden Sabine und Rolf Erinnerungen an die erfolgreiche Zeit. Den beiden wird beim Betreten der Lagerhalle schmerzhaft klar, dass sie gescheitert sind. So ziehen sich die eigentlich lebensfrohen Münsterländer immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück und meiden die Öffentlichkeit. Doch damit soll jetzt Schluss sein - sie rufen den Trödeltrupp zur Hilfe. Der erfahrene Antiquitätenhändler Mauro Corradino stellt schnell fest, dass es Sabine besonders schwerfällt, sich von ihren Stoffen und Deko-Artikeln zu trennen. Es gibt jedoch keinen anderen Ausweg, denn Sabine und Rolf haben Schulden. Bei diesem Fall muss Mauro wirklich um jeden Cent kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller