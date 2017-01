RTL II 14:55 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Hotpants oder Hotdogs D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Rebecca (18) arbeitet als Kellnerin in einer Bar, in der die weiblichen Angestellten sehr enge Hotpants und Tops tragen müssen und auf hohen Pumps das Essen servieren. Weil das Geld hinten und vorne nicht reicht, arbeitet sie abends noch als Aushilfe in einer Videothek. Nun hat Rebecca ein weiteres Problem, sie hat in letzter Zeit deutlich zugenommen, und ihre Arbeitsuniform wirkt nicht mehr sexy, sondern einfach nur viel zu klein. Restaurantleiterin Vanessa (42) macht Rebecca klar, dass sie unbedingt abnehmen muss, sonst verliert sie ihren Job. Zuhause findet Rebecca heraus, dass sie schwanger ist, was ihren arbeitslosen Freund Tim (19) gar nicht freut. Immer schwerer wird es für sie, ihr Geheimnis zu wahren. Zu allem Überfluss macht ihr auch noch Kollegin Fabienne (21) das Leben zur Hölle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...