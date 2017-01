RTL II 05:50 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Doppelt gemoppelt / Schön frisiert D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Detektei Stahl wird von einer jungen Frau gerufen. Die 28-Jährige ist kurz davor ihre Hochzeit platzen zu lassen, weil sie befürchtet, dass ihr Verlobter fremdgeht. Die Ermittler Nina Sassen und Cem Arslan observieren den 29-Jährigen. Als sie die Zielperson mit einer Unbekannten in einem Reisebüro beobachten, scheint der Fall so gut wie gelöst. Ein Treuetest soll den endgültigen Beweis bringen. Detektivin Nina Sassen arbeitet nach allen Regeln der Verführungskunst. Wird der Ehemann in spe darauf anspringen? Ein Go-Kart-Bahn-Besitzer ist mit seinen Nerven am Ende. Schon seit Wochen ereignen sich in seiner Motorsporthalle mysteriöse Anschläge. Nicht nur finanziell macht ihm das zu schaffen. Mit seinen Angestellten ist er verstritten, seine Ehe geht den Bach runter. Aber das schlimmste ist: Sein äußerst talentierter Rennsport-Sprössling hat keine Lust mehr zu trainieren. Dabei soll aus ihm doch der nächste Champ werden. Sandra Fuchs und Nico Hartmann ermitteln in alle Richtungen. Als sie den Saboteur überführen, bricht für den ehrgeizigen Schumacher-Fan eine Welt zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz