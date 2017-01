RBB 23:45 bis 01:15 Dokumentation Deutschboden D 2014 HDTV Live TV Merken Raus aus dem hippen Berlin, rein in den Alltag einer Brandenburger Kleinstadt: Aufbruch nach Zehdenick. Der Autor und Journalist Moritz von Uslar macht sich auf die Suche nach dem anderen Leben in der "ostdeutschen Provinz". Und er trifft Menschen, die er mag, die ihn beeindrucken. Mit großem Einfühlungsvermögen und einer gehörigen Portion Ironie und Selbstironie beschreibt er, was er in Zehdenick vorfindet: Pension Heimat, Pils am Tresen, Abhängen an der Tankstelle - und den Alltag junger Männer, die vielleicht keine großartige Zukunft haben, aber einen ziemlich guten Humor. Die Mitglieder der Rock-Band "5 Teeth less" werden seine Freunde - und Hackepeterbrötchen seine Leidenschaft. Der Dokumentarfilm erzählt vom Leben in der Kleinstadt, erzählt vom Leben in Brandenburg - eine teilnehmende Beobachtung im Hier und Heute. Der Film erzählt von einem der auszog, die Brandenburger kennen zu lernen? "Deutschboden" leuchtet - es ist das Licht der Tankstelle an der Ausfallstraße nachts um halb eins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Moritz von Uslar Originaltitel: Deutschboden Regie: André Schäfer Drehbuch: André Schäfer