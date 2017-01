RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Im Land der Kängurus D 2010 Live TV Merken Die "Weiße Lady" erreicht Sydney! Neue Künstler und Passagiere kommen an Bord und die haben große Erwartungen. Auch zwei neue Praktikanten steigen zu und versuchen sich zu orientieren. Während die alte Crew "Down Under" genießt, kämpft Küchenchef Dino Schwager mit ganz anderen Problemen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer