RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue ... denn ich habe gesündigt USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Als das NYPD und das FBI am Ort des Überfalls ankommen, treffen sie Lomann an. Aus Loyalität zu Harlee deckt er das Team und wird daraufhin von Agent Stahl ins FBI-Quartier gebracht. Er bietet ihm einen Deal an: Er soll als Zeuge gegen Wozniak und den Rest des Teams aussagen. Während Tufo und Espada mit Tess und dem angeschossenen Fahrer zu Dr. Isaiah fahren, sind Wozniak und Harlee auf dem Weg zum Übergabeort. Doch sie werden von einem Wagen gerammt und das Geld wird gestohlen. Während Woz sofort Donnie im Verdacht hat, streitet dieser alles ab. Auch Harlees Verhandlungen mit dem FBI laufen alles andere als gut: Weil die Wanze nichts aufgenommen hat, glaubt Stahl, Harlee würde die Ermittlungen sabotieren. Dieser steht nun mit dem Rücken zur Wand. Die 12 Millionen Dollar aus dem Geldtransporter sind verschwunden, es gibt zwei Leichen und nur Indizienbeweise gegen die Verdächtigen. Auch der Drahtzieher Linklater ist keine Hilfe, denn der Mann ist ein Geist. Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Drea de Matteo (Tess Nazario) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Steven DePaul Drehbuch: Mike Daniels Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin