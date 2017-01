RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Die Sünde im Secret Service USA 2016 2017-01-03 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine von Säure schon zum Großteil zersetzte Leiche wird in einem Wald gefunden. Zwischen den noch übriggebliebenen menschlichen Überresten findet das Team des Jeffersonian ein Mikrofon, das nur vom Secret Service, der Leibwache des amerikanischen Präsidenten, verwendet wird. Weitere Untersuchungen bestätigen, dass es sich bei dem Toten um Agent Roberts handelt, der sich mit seinem Team in Richmond aufhielt, um dort eine Veranstaltung des Präsidenten vorzubereiten. Booth wird zuerst aus den Ermittlungen rausgehalten, da er keine Sicherheitsfreigabe bekommt, weswegen Aubrey mit Agent Patel die Ermittlungen führt. Auch Brennan kann an dem Fall nicht mitwirken, da sie sich eine schwere Grippe eingefangen hat. Da kommt es wie gerufen, dass plötzlich Fisher im Labor auftaucht. Er ist über Verbindungen zum Weißen Haus vom Secret Service engagiert worden, um die Ermittlungen zu überwachen. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen potentiellen Attentäter des Präsidenten. Doch die Beweise verdichten sich, dass der Mörder in den Reihen des Secret Service zu suchen ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) T.J. Thyne (Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) John Boyd (James Aubrey) Joel David Moore (Dr. Colin Fisher) Originaltitel: Bones Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Kendall Sand, Mary Trahan Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12