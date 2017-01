RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6162 D 2016 2017-01-04 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Von Eifersucht getrieben, hat Chris seinen Bruder öffentlich als Betrüger hingestellt. Doch der Verrat gibt ihm keine Genugtuung. Während Sunny alle Hände voll zu tun hat, die Wogen für KFI zu glätten, wartet Chris unwohl darauf, dass die Bombe platzt. Doch der Schuss geht nach hinten los... Paul zieht sich ernüchtert zurück, als er mitbekommt, wie Eva mit John flirtet. Jonas versteht nicht, warum Paul kampflos aufgibt und nutzt eine Gelegenheit, John die Tour zu vermasseln. Paul findet Jonas' Verhalten kindisch. Doch als Jonas' Plan aufgeht, kann sich auch Paul die Schadenfreude nicht verkneifen... Anni steht unvermittelt ihrer Halbschwester gegenüber. Sie lehnt entschieden jedes Kennenlernen ab und lässt sie stehen. Doch diese ist nicht wegen Anni in Berlin, sondern die neue Schwesternschülerin im Jeremias-Krankenhaus. Dort freundet sie sich arglos mit Lilly an, die sie auf Anhieb sympathisch findet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten