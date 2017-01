RTL NITRO 21:55 bis 23:40 Komödie Otto - Der Katastrofenfilm D 2000 2017-01-03 02:15 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod eines alten Fischers, bei dem er aufgewachsen ist, kehrt Otto Ostfriesland den Rücken und macht sich auf den Weg in die Großstadt Hamburg, um dort den Traum seines Ziehvaters zu erfüllen: Er möchte Kapitän auf einem Luxusschiff werden. Da Otto jedoch nicht einmal in der Matrosenprüfung von sich überzeugen kann, muss er seine Pläne kurzfristig ändern: Er verkleidet sich als Frau und schmuggelt sich als Mitglied eines Damenchors auf das Schiff. Als sie in Hamburg ablegen und die große Reise nach New York beginnt, ahnen weder die Crew noch die Passagiere, dass der Japaner Mianimaka San, dem der Luxusdampfer gehört, dafür sorgt, dass das überversicherte Schiff untergehen soll, um anschließend die unglaublich hohe Versicherungssumme zu kassieren. Dazu hat er einen Gesandten aufs Schiff geschickt, der während der Überfahrt eine Bombe zünden soll. Da die Versicherungsgesellschaft jedoch kurz vor Abfahrt skeptisch wurde, befinden sich die Agentin Sonja und zwei Fahnder von Interpol ebenfalls an Board, um eine Katastrophe zu verhindern. Letztere werfen schnell ein Auge auf Otto und sind sich sicher, dass er der gesuchte Mann ist, sodass der eigentliche Attentäter freie Hand hat und die Bombe ungesehen im Laderaum deponieren kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Otto Waalkes (Otto, Baby-Otto, Großvater, Otti die Sängerin) Eva Hassmann (Sonja) Reiner Schöne (Lackner) Steffen Münster (Kruse) Alexander Hörbe (Becker) Michael Schweighöfer (Kern) Wotan Wilke Möhring (Brock) Originaltitel: Otto - Der Katastrofenfilm Regie: Edzard Onneken Drehbuch: Michael Bergmann, Bernd Eilert, Michael Bergmann, Bernd Eilert, Otto Waalkes Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Darius Zahir Altersempfehlung: ab 6