RTL NITRO 19:25 bis 19:55 Comedyserie King of Queens Leb wohl, St. Louis! USA 2004 2017-01-04 15:25 HDTV Merken Doug findet es lästig, Zeit mit seinem Schwiegervater Arthur zu verbringen. Dennoch kann ihn Carrie dazu überreden, als Geburtstagsgeschenk für Arthur eine gemeinsame Reise nach St. Louis anzutreten. Auf dem Programm steht der Besuch eines Basketballspiels. Arthur freut sich, mehr Zeit mit Doug zu verbringen. Als er jedoch erfährt, was Doug tatsächlich über ihn denkt, reagiert er gekränkt. Abgesehen von Arthurs Zorn ist plötzlich auch das geliebte Basketballspiel in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Michael J. Weithorn