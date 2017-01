RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Die Laster des Frank B. USA 1976 2017-01-04 14:05 Live TV Merken Kaum ist Hot Lips ein Wochenende in Seoul, benimmt sich Frank Burns noch unmöglicher als sonst. Um den Major zu beruhigen, laden Hawkeye, B.J. und Radar ihren Vorgesetzten zum Poker ein. Prompt kassiert Burns richtig ab. Berauscht von seinem Sieg und viel Alkohol steigt der Offizier in einen Wagen und rast davon. Direkt in Richtung Front? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Captain Benjamin Franklin Pierce) Mike Farrell (Captain B.J. Hunnicut) Harry Morgan (Colonel Sherman T. Potter) Loretta Swit (Major Margaret Houlihan) Larry Linville (Major Franklin Marion Burns) Gary Burghoff (Corporal Walter Eugene O'Reilly) Jamie Farr (Corporal Maxwell Q. Klinger) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Everett Greenbaum, James Fritzell, Larry Gelbart, Richard Hooker