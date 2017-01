RTL NITRO 14:55 bis 15:25 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Carters Plan USA 1969 Live TV Merken An vier verschiedene Orte sollen Munitionskisten geliefert werden, ein enormer Aufwand. General Burkhalter aber will die Kosten für das Lager verringern. Das machen sich die "Helden" zu Nutze: Carter arbeitet einen Plan aus, den er Klink dann als dessen eigene Idee verkauft. Der Plan bringt eine erhebliche Einsparung: Er sieht vor, den ganzen Nachschub aller Stalags der Gegend über das Stalag 13 laufen zu lassen. Wenig später sind die Untergrundtruppen mit allem bestens versorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert E. Hogan) Werner Klemperer (Col. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Georg Schultz) Robert Clary (Cpl. Louis LeBeau) Richard Dawson (Cpl. Peter Newkirk) Ivan Dixon (Sgt. James 'Kinch' Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Marc Daniels Drehbuch: Laurence Marks Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding