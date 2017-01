SAT.1 Emotions 04:50 bis 05:35 Krimiserie Hannibal Leichtes Gepäck USA 2015 16:9 HDTV Merken Im Vorhof der Uffizien in Florenz treffen Will Graham und Hannibal aufeinander. Dabei wird Will von Chiyoh in die Schulter geschossen. Wenig später wird Bedelia von Inspektor Benetti bestochen: Er will sie gehen lassen, wenn sie ihm einen Hinweis zu Hannibals Aufenthaltsort gibt. Jack zweifelt an Wills Loyalität, während Mason in den Staaten Hannibals Gefangenschaft plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Hugh Dancy (Will Graham) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Joe Anderson (Mason Verger) Fortunato Cerlino (Insp. Rinaldo Pazzi) Originaltitel: Hannibal Regie: Vincenzo Natali Drehbuch: Bryan Fuller, Don Mancini, Steve Lightfoot Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 18