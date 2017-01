SAT.1 Emotions 03:25 bis 04:10 Krimiserie Hannibal Narben USA 2015 16:9 HDTV Merken Dr. Fredrick Chilton hat den Anschlag überlebt und sinnt nun auf Rache. Er rottet sich mit zwei anderen zusammen, denen Lecter Schaden zugefügt hat: mit dem entstellten Mason Verger und Dr. Alana Bloom, die den Sturz aus dem Fenster nur knapp überlebte. Die drei fassen den Plan, Will als Köder für Lecter einzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Hugh Dancy (Will Graham) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Joe Anderson (Mason Verger) Gina Torres (Bella Crawford) Originaltitel: Hannibal Regie: Marc Jobst Drehbuch: Nick Antosca, Bryan Fuller, Steve Lightfoot Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16