SAT.1 Emotions 20:55 bis 21:40 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Die Ballade von Nick und Natalie USA 2016 2017-01-03 02:05 16:9 HDTV In Camajuaní auf Kuba wird ein Exilkubaner im Urlaub ermordet. Die Aufklärung des Falls ist heikel, da das FBI hier zum ersten Mal mit den kubanischen Behörden zusammenarbeiten soll. Zuerst scheint es so, als wäre das Opfer Rodrigo ermordet worden, weil der Täter sein Auto stehlen wollte. Dieser hat der kubanischen Polizei den Mord bereits gestanden. Jack befragt ihn und findet heraus, dass er das nur aus Angst vor der Polizei getan hat. Er hat lediglich den Wagen gestohlen, Rodrigo war bereits tot. Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Ambyr Childers (Natalie Knox) Michael William Freeman (Nick Jamison) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Daniele Nathanson Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon