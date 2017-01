SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Mord verjährt nicht USA 2016 2017-01-03 01:20 16:9 HDTV Merken Die Brüder Timothy und Brandon Smit jobben in der Bar ihrer Tante in Johannesburg. Eines Abends wird Timothy überfallen und ermordet, seine Leiche wird brutal verstümmelt. Brandon wird entführt. Offenbar hat der Täter etwas Bestimmtes mit dem Studenten vor, denn er tötet ihn nicht - begeht aber weitere bestialische Morde. Jack und sein Team begeben sich zusammen mit der südafrikanischen Profilerin Ananda Doshi auf eine unkonventionelle Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Arnold Vosloo (Armand Smit) Mykelti Williamson (Brigadier General Yazee Zwane) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Laura Belsey Drehbuch: Christopher Barbour Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini