SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 281 D 2010 2017-01-04 12:20 16:9 HDTV Merken Maximilian verkündet, dass er aus Liebe zu Hanna in Schönroda bleiben wird - sehr zum Missfallen von Edith. Edith geht Hanna daraufhin aus dem Weg, doch als Maximilian sie zu einem Empfang in der Villa nötigt, bei dem Hanna offiziell in die Familie eingeführt werden soll, geht er zu weit: Ein Machtwort von Maximilian führt dazu, dass Edith beschließt, alles daran zu setzen, das junge Liebesglück zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Patrick Caputo, Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer