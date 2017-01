SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 91 D 2008 16:9 Merken Jonas deckt Annas absurdes Verhalten vor dem Kunden, sagt ihr dann aber unter vier Augen, wie untragbar er ihr unprofessionelles Verhalten findet. Dennoch erhält sie von ihm eine neue Chance, ihren Kampagnenentwurf zu präsentieren. Sie ist entschlossen, diese Chance zu nutzen. Natascha will auf jeden Fall verhindern, dass Jonas und Robert den Auftrag erhalten und setzt Anna massiv unter Druck ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Rainer Will (Armin Müller) Karin Kienzer (Steffi Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Laurenz Schlüter Drehbuch: Dirk Carow