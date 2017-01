SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 149 D 2005 2017-01-04 09:40 16:9 Merken Nach Davids Vertrauensbruch ist Lisa fest entschlossen, ihre Arbeit für "B.STYLE" zu beenden. Inzwischen konnte Jürgen allerdings das Kapital noch einmal verdoppeln. Die Firma steht nun kurz davor, die Mehrheit an "Kerima Moda" übernehmen zu können - Lisa ist hin- und hergerissen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Susanne Szell (Agnes Hetzer) Matthias Rott (Boris) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Micaela Zschieschow