SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 146 D 2005 16:9 Merken Eingesperrt in der verlassenen Fabriketage gehen Lisa und David unwillig aufeinander zu. In der Zwischenzeit ist der Artikel über Richards dunklen Fleck in seiner Vergangenheit erschienen und die Kampagne gegen ihn nimmt ihren Lauf ... Max erkennt, dass es mehr als eine Entschuldigung braucht, um eine Versöhnung mit Yvonne zu erreichen. Er bemüht sich ehrlich und bittet Inka um Rat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Shai Hoffmann (Alexander Greifenhagen) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Stefanie Höner (Inka Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Micaela Zschieschow

