VOX 23:05 bis 00:05 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Familie Kuschmiersch wandert aus D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Familie Kuschmiersch wandert aus. Ihr Ziel: Spanien. Die Familie will sich in Denia an der Costa Blanca ein neues Leben aufbauen. Sabine (40), ihr Mann Jörg (39) und die Kinder Leon (16), Mathis (11) und Max (8) machen sich allerdings nicht ganz freiwillig auf den Weg in ein neues Leben. Denn der mittlere Sohn, Mathis, leidet an 'primäre ciliäre Dyskinesie', einem unheilbaren Gendefekt, der die Atemwege des Jungen zerstört. Das milde Klima in der neuen Heimat soll Mathis das Leben leichter machen und verhindern, dass er an den für ihn lebensgefährlichen Lungenentzündungen erkrankt. Sabine und Jörg wollen in Denia ein Nagelstudio und ein Immobilienbüro aufbauen. In Spanien wächst ihnen dann allerdings vieles über den Kopf. Geht es Mathis im südeuropäischen Klima wirklich besser? Und wie schnell können Jörg und Sabine ihre Geschäfte eröffnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer