ONE 23:50 bis 00:45 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Weihnachts-Mord AUS 2013 2017-01-06 21:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Diese Frau zeigt den Männern, wie man Morde mit Stil löst: Phryne Fisher ist wohlhabende Privatdetektivin, Femme Fatale und weibliche Ikone im Melbourne der 1920er Jahre. Mit viel Charme und stets in feinster Seide verdreht sie nicht nur Inspector Jack den Kopf. * Dot, Mac und Miss Fisher reisen über die Weihnachtstage in ein abgelegenes Anwesen. Heftiger Schneefall schottet sie von der Außenwelt ab. Aus der gewünschten Idylle wird allerdings nichts und die drei müssen um ihr Leben fürchten, denn unter den weiteren Gästen befindet sich ein Mörder, der nach einem Mord noch lange nicht genug hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Miriam Margolyes (Aunt Prudence) Tammy MacIntosh (Dr. Mac) Travis McMahon (Bert) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Tony Tilse Drehbuch: Elizabeth Coleman Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16