ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Männer und andere Katastrophen D 1999 Nach dem Roman von Kerstin Gier 2017-01-03 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Studentin Judith wird in ihrem Leben von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt, doch sie trotzt tapfer ihrem Schicksal. An manchen Tagen scheint sich jedoch alles gegen sie verschworen zu haben. Nachdem ihr Auto wegen Falschparkens abgeschleppt worden ist, kommt sie zu spät zum Babysitten bei ihrer Schwester Rebecca. Deren muntere Kinder Lars und Lucy haben indes "Feuerwehr" gespielt und die Wohnung unter Wasser gesetzt. Zudem fangen auch noch die wertvollen Gemälde ihres Vaters beim Trocknen Feuer. Judith sucht Trost bei ihrem Freund, doch der spätpubertierende Holger will lieber mit seiner Clique herumziehen. Kurz entschlossen trennt sich Judith von ihm. Als sie in sichtlicher Katerstimmung heimkehrt, macht sich ihr Nachbar Leo ernsthaft Sorgen. Der charmante Bühnenbildner kümmert sich nicht nur um defekte Steckdosen und Abflüsse in Judiths Wohnung, sondern hat sich insgeheim längst in die Frau von nebenan verliebt. Leo ist jedoch zu schüchtern, um sich zu offenbaren, und die gestresste Judith übersieht ihn einfach. Judith gibt sich schnippisch und unnahbar, ist aber in Wirklichkeit sensibel und verletzlich. Als sie nicht nur den Bistro-Job verliert, sondern auch schuld daran ist, dass Rebeccas Kinder die Dekoration einer Modenschau in Trümmer legen, ist das selbst für Judith zuviel. Sie will sich mit dem Fön in die Badewanne legen, doch Leo hält sie davon ab. Er verliert endlich seine Schüchternheit und bringt Judith auch noch dazu, ihre künstlerische Phantasie auszuleben. Nach ihrer Idee bauen Leos Bühnenbildner-Freunde über Nacht die demolierte Modenschau neu auf, doch damit fangen für Judith die märchenhaften Überraschungen erst an. Mit viel Gespür für die ironischen Feinheiten von Kerstin Giers Romanvorlage inszenierte Ulli Baumann eine augenzwinkernde und tragikomische Liebeskomödie. Heike Makatsch brilliert in der Rolle des burschikosen Mädchens von nebenan, die sie mit großer Natürlichkeit und dem Talent zur trockenen Situationskomik ausfüllt. Kerstin Gier hat bereits elf Romane veröffentlicht, darunter "Die Braut sagt leider nein" (1997), 'Fisherman's Friend in meiner Koje' (1998) und "Die Laufmasche oder 17 gute Gelegenheiten, den Traummann zu verpassen" (1998). Gier sieht ihre Storys als moderne Fabeln für ein weibliches Publikum, das seine Emanzipation längst hinter sich hat: "Damit wir so reibungslos funktionieren, benötigen wir von Zeit zu Zeit ein Märchen, das unsere Motivation erneuert, unsere Phantasie anregt und die Hoffnung in uns wach hält, dass vielleicht hier und da doch mal eines Wirklichkeit werden könnte." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heike Makatsch (Judith) Dominic Raacke (Leo) Ulrike Folkerts (Rebecca) Irm Hermann (Frau Kiebig) Steffen Wink (Holger) Barbara Philipp (Bille) Jeannette Arndt (Katja Hardenberg) Originaltitel: Männer und andere Katastrophen Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Kerstin Österlin, Jessica Schellack Kamera: Konstantin Kröning Musik: Stephan Brüggenthies

