ONE 22:40 bis 23:10 Serien Nurse Jackie Schlafende Hunde USA 2010 2017-01-03 00:45 Stereo 16:9 Jackie präsentiert Dr. O'Hara eine MRT, angeblich von ihrer eigenen Wirbelsäule, damit O'Hara ihr ein starkes Schmerzmittel verschreibt, was sie auch tut. Eddie wird wieder als Apotheker in der Notaufnahme eingestellt, was besonders Dr. Cooper freut, weil er in ihm einen Freund sieht. Als ein berühmter Footballer mit frühmanifester Demenz eingeliefert wird, sind alle begeistert. Doch die fortschreitende Krankheit ist unbezahlbar, solange seine Frau etwas Geld verdient, weil die staatliche Krankenfürsorge dann nicht einspringt. Gloria rät ihr zur Scheidung. Zoey will einen Rat von Jackie, ob sie etwas mit Lenny anfangen soll. Sam stellt Dr. Cooper seine Rap-Kumpels und seine Freundin vor. Und Jackie hilft auf dem Weg nach Hause einem Epileptiker, dessen Taschen voller Schmerzmittel sind. (Premiere in ONE) Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: Liz Brixius Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16