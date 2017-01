ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 216 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura ist erschüttert über Helens Aussage. Während Laura und Gregor grübeln, warum Helen Lügen erzählt, übermittelt Helen auch Elisabeth die Nachricht, dass sie und Gregor heiraten werden. Als Elisabeth nachfragt, läuft sie jedoch davon. Gregor stellt Helen zur Rede und macht ihr klar, dass aus ihnen kein Paar wird. Bevor sie ihn nun verraten kann, wird er sich selbst der Polizei stellen. Im Laufe der Auseinandersetzung mit Gregor flüchtet sich Helen in Alexanders Arme und bittet ihn um Hilfe. Am nächsten Morgen eröffnet Alexander Laura, dass Helen ihm die ganze Wahrheit erzählt hat: Gregor sei ein Mörder und er werde ihn anzeigen müssen... Werner und Barbaras Plan scheint aufzugehen. Maxim sucht nicht mehr die körperliche Nähe zu Miriam, sondern will ihr jetzt über ihr Hobby - Pflanzen - näher kommen. Miriam aber wünscht sich Zärtlichkeit. Sie lädt sich selbst zu Maxim nach Hause ein. Maxim stimmt zwar zu, doch sucht er am Abend eine Ausrede, um nicht mit Miriam allein sein zu müssen. Enttäuscht gesteht Miriam Barbara, dass aus der gemeinsamen Nacht nichts geworden ist... Marie gibt Tanja das Geld zurück. Zur Versöhnung kommt es jedoch nicht, da Tanja von Marie enttäuscht ist. Marie hingegen ist sauer, weil sie nun in der Wäscherei mit ihrer Mutter arbeiten muss. Nachdem Marie Robert ihr Leid klagt, stellt er sie kurzerhand ein. Während Hildegard auf Marie in der Wäschekammer wartet und Elisabeth ihr aushilft, ertappt Alfons seine Tochter, wie sie sich für die Arbeit als Kellnerin umzieht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Christof Arnold (Gregor Baumeister) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Miriam Krause (Helen Marinelli) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Agnes Kottmann