Sturm der Liebe Folge: 215 D 2006 Laura hat Schwierigkeiten, die Lüge aufrechtzuerhalten, dass sie sich von Gregor getrennt hat - vor allem gegenüber Tanja und Alexander. Noch dazu sieht Alexander Gregor und Laura bei einem heimlichen Treffen. Helen mietet derweil ein Zimmer im Fürstenhof und lockt Gregor dorthin, doch der geht nicht auf ihre Verführungsversuche ein. Gregor ist sich sicher, Helen werde bald erkennen, dass sie seine Liebe nicht erzwingen kann. Doch seine Schwägerin hat ganz andere Pläne: Sie sagt Laura, sie und Gregor würden demnächst heiraten. Barbara findet bei Miriam Kondome. Um eine intime Beziehung zwischen der Stieftochter und Maxim zu verhindern, entwickelt sie mit Werner einen Plan. Während sie Miriam den scheinbar gut gemeinten mütterlichen Rat gibt, sich von der ersten Nacht mit Maxim nicht zu viel zu versprechen, führt Werner derweil ein Gespräch mit Maxim und lügt ihm vor, Miriam würde aufgrund ihrer Lähmung beim Sex nichts empfinden. Vielmehr werde es sie demütigen, wenn Maxim es so weit kommen lasse... Tanja ist erschüttert - sie hat ihr Geld verloren. Maries Trost hilft ihr nicht, zumal diese davon ausgeht, dass sie Tanja nichts schuldet. Zwar hat sie sich Geld von Tanja geliehen, aber Tanja hat sie dazu überredet. Xaver bestärkt Marie in der Haltung. Indes erfährt Hildegard von Elisabeth, was passiert ist, und stellt ihre Tochter zur Rede. Als Marie ihr sagt, sie wolle Tanja das Geld nicht zurückgeben, redet Hildegard ihr ins Gewissen und bespricht die Lage mit Alfons. Der streckt seiner Tochter das Geld vor. Im Gegenzug muss Marie die Schulden bei ihren Eltern abarbeiten - und zwar zu einem üblichen Stundenlohn in der Wäscherei. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Christof Arnold (Gregor Baumeister) Miriam Krause (Helen Marinelli) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Ralf Pingel