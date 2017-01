ONE 15:00 bis 15:30 Dokumentation In Deutschland um die Welt Italien in München D 2013 2017-01-04 05:45 Live TV Merken Lebensfreude, Temperament und Stil! Da denkt man nicht unbedingt als erstes an die Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt - und doch prägt Italias La Dolce Vita nirgendwo in Deutschland so sehr das Stadtbild wie in München. Pierre M. Krause kannte Michelangelo, Leonardo und Donatello bisher zwar nur von den Hero Turtles, dafür schimpft er im Ferrari besser als jeder Italiener. Gemeinsam mit dem italienischen Comedian Roberto Capitoni trinkt er sich durch ein italienisches Weinfachgeschäft und singt in der Nobeldisco P1 vor versammelter Mannschaft italienischen Schlager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt