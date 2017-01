SAT.1 Gold 00:05 bis 01:00 Krimiserie Detektiv Rockford Der geheimnisvolle Brief USA 1976 16:9 Merken Rockfords Bekannte Beth sitzt in der Tinte: In ihrer Funktion als Anwältin hat sie einen Börsenmakler beraten. Nun sitzt sie im Gefängnis - und jemand trachtet ihr nach dem Leben! In welches Wespennest hat Beth gestochen, um derart in Gefahr zu geraten? Rockford setzt alle Hebel in Bewegung, um seiner Freundin zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Gretchen Corbett (Beth Davenport) Joe Santos (Sgt. Dennis Becker) Joseph Campanella (Arnold Bailey) Richard Venture (Frank Metcalf) Ben Frank (Howard Nystrom) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Larry Doheny Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Juanita Bartlett Kamera: Andrew Jackson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12