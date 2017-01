SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Quincy Der schwarze Tod USA 1980 16:9 Merken In einem Indianerreservat verstirbt ein Kind an einer seltsamen Krankheit. Da der Medizinmann nicht helfen konnte und der Arzt des Reservats kein Interesse an einer Behandlung gezeigt hatte, wird der Tod des Jungen von den Dorfbewohnern verdrängt. Als dann aber der beste Freund von Chester ebenfalls krank wird, ruft die Mutter in ihrer Not Quincy an. Der Gerichtsmediziner diagnostiziert bei ihm Beulenpest. Doch es scheint noch mehr hinter dem Fall zu stecken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Ronald G. Joseph (Dr. Paul Minnara) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: David Moessinger Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6