SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Der Tod eines Champions USA 1980 16:9 Merken Die ganze Stadt schreit nach dem Kopf des Trainers O'Banion, als die große Olympiahoffnung Bobby Nolan nach dem Training überraschend an einem Herzinfarkt verstirbt. Quincy wird von O'Banions Anwalt gebeten, Nolans Todesursache noch einmal zu untersuchen. Der gewiefte Gerichtsmediziner findet bei der Autopsie überraschende Dinge heraus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Frank Marth (Martin O'Banion) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Richard Benedict Drehbuch: Michael Braverman Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6