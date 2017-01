SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Chance deines Lebens Chance deines Lebens D 2010 2017-01-03 02:10 16:9 Merken Eine Studentin macht sich Sorgen um ihren Freund, der seit Wochen verschwunden ist. Schließlich wird sein Handy in einer alten Fabrikhalle geortet. Niemand ist da, doch die Kommissare entdecken Spritzen, Skalpelle und Blutkonserven. Im Laufe der Ermittlungen zeigt sich, dass der Junge nicht als Einziger zuletzt in der Lagerhalle gesehen wurde. Ein Mädchen wird ebenfalls vermisst. Wieder führt die Spur in die Lagerhalle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz