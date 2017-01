SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tödliches Serum USA 1994 2017-01-04 11:55 Wieder da Merken Jessica recherchiert für ihren neuesten Roman in einem Tierpark in Los Angeles. Zoodirektor Norman Gilford veranstaltet zu Ehren der Star-Autorin eine Feier, zu der alle Angestellten des Zoos eingeladen sind. Kelly, Gilfords Sekretärin, wird auf der Party von Mark Atwater begleitet. Schon bald gerät sie in einen Streit mit Joyce Hacker, einer reichen Witwe und Förderin des Zoos, die Interesse an Mark zeigt. Wenige Tage später wird Marks Leiche im Reptilienhaus gefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) David Beecroft (Mark Atwater) Susan Blakely (Joyce Hacker) Jerry Hardin (Norman Gilford) Dion Anderson (Joe Gandolph) Corinne Bohrer (Bea Huffington) Lisa Darr (Kelly Michaels) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Rick Mittleman Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6