SAT.1 Gold 16:10 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Aus der Vergangenheit (2) USA 2000 Nach dem Mord an einer Prostituierten nehmen Steve und Mark deren Freundin bei sich auf, die Angst hat, das nächste Opfer zu werden. Da verübt Lieutenant Cardinal einen Anschlag auf die junge Frau, weil er Angst hat, sie könnte aufdecken, dass er in eine Schmiergeldaffäre um einen Callgirl-Ring verwickelt ist. Unterdessen geschieht ein zweiter Mord: Der bekannte Schönheitschirurg Dr. Yordsberg wird umgebracht. Und diesmal finden Mark und Steve die richtige Spur ... Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Joanna Cassidy (Madison Wesley) John Schneider (Brett Hayward) Harry S. Murphy (Mr. Vanderhaven) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Victor Lobl Drehbuch: Steve Brown Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, Dick DeBenedictis