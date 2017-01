SAT.1 Gold 15:15 bis 16:10 Krimiserie Diagnose: Mord Aus der Vergangenheit (1) USA 2000 Merken Die junge Prostituierte Joyce wird unter mysteriösen Umständen ermordet. Mark und Steve Sloan ermitteln in dem Fall und nehmen Amy, die Freundin der Toten, vorübergehend bei sich auf. Diese ist in großer Angst und befürchtet, das nächste Opfer des Mörders zu werden. Doch dann wird sie von ganz anderer Seite bedroht: Steves Vorgesetzter, Lieutenant Robert Cardinal, verübt ein Attentat auf Amy - er war in eine Schmiergeldaffäre verwickelt und fürchtete, aufzufliegen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Ari Meyers (Amy) Shane Van Dyke (Alex Smith) John Schneider (Brett Hayward) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Victor Lobl Drehbuch: Steve Brown Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, Dick DeBenedictis