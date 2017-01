SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Serien Love Boat Zu jung für die Liebe USA 1979 Merken Eine Passagierin, in die sich Captain Stubing einst verguckt hat, kommt erneut an Bord der Pacific Princess. Doch bevor der Captain der Dame näherkommen kann, bandelt sie mit einem Mitreisenden an. Lucy, eine Freundin von Doc Bricker, nimmt mit ihrem Lebensgefährten Peter ebenfalls an der Kreuzfahrt teil. Lucy hofft auf einen Heiratsantrag - doch Peter findet scheinbar immer neue Ausreden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Ted Lange (Isaac Washington) Fred Grandy (Gopher Smith) Lauren Tewes (Julie McCoy) Barbi Benton (Lucy) Jon Cypher (Russell Evans) Originaltitel: The Love Boat Regie: Roger Duchowny, Alan Rafkin Kamera: Irving Lippman Musik: Frank De Vol