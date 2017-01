SAT.1 Gold 11:55 bis 12:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein musikalischer Nachruf USA 1994 Merken Leslie Walden, eine begabte Pianistin, wird von dem berühmten Dirigenten Byron Tokofsky gefördert. Ihr Vater Hank, ein Klarinettenspieler, hat sich nach dem Tod seiner Frau in Alkohol und Drogen gestürzt. Mittlerweile verdient er sein Geld als Straßenmusiker. Als Tokofsky ermordet wird, fällt der Verdacht zunächst auf Hank. Jessica ist allerdings von dessen Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jenny Lewis (Leslie Walden) Craig Wasson (Hank Walden) Ronald Guttman (Byron Tokofsky) Eddie Barth (Richie Kanpinski) Joseph Kell (Steven Hoyt) Robert Knepper (Owen McLaglen) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Bruce Lansbury Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6