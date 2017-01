Sat.1 00:25 bis 01:09 Magazin News & Stories Was wir von Gott nicht wissen können D 2017 16:9 HDTV Merken Im 13. Jahrhundert war der Rabbi und Scholastiker Moses Maimonides hoch angesehen. Er lehrte unter anderem in Kairo und postulierte in seiner sogenannten negativen Theologie, dass wir wissen müssen, was wir über Gott nicht wissen können. Der evangelische Theologe Dr. Görge Hasselhoff nimmt uns in das Denken des Maimonides mit und zeichnet ein lebendiges Bild der mittelalterlichen Hochscholastik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: News & Stories