Fahri Yardim und Milan Peschel werden psychotisch: Die Kumpels Daniel und Thomas sind auf Frauenjagd. Ihr Revier: Therapiegruppen. Sie denken sich ein paar Probleme aus, präsentieren sie überzeugend in der Runde und versuchen damit, die Herzen der Patientinnen zu erobern. Doch Sylvie durchschaut die Masche und will das Duo enttarnen. Bei den Herren macht sich Panik breit, schließlich soll die süße Bernadette nichts von ihrem Schwindel erfahren