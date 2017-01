Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2017 2017-01-04 10:00 16:9 HDTV Merken Ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf einer Autobahn: Ursache des Unglücks ist eine Bahnschwelle, die mitten auf der Fahrbahn liegt. Wie ist sie dorthin gekommen? - Ein Mann stürzt beim Grillen in einem Park kopfüber in einen Alu-Grill und verbrennt sich dabei Gesicht und Arme. Bald stellt sich heraus, dass nicht Trunkenheit, sondern eine unerkannte Erkrankung seines Nervensystems die Ursache für den dramatischen Unfall ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten