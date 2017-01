TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Der teuflische Ehemann USA 2016 Merken Als Bernadette 17 Jahre alt ist, gesteht ihr Freund Brian Sugrim, dass er einen Menschen umgebracht hat. Doch sie will ihm nicht glauben. Brian ist der perfekte Partner - intelligent, liebevoll, aufmerksam - und Bernadette will ihn heiraten. Aber nach Hochzeit und Familiengründung ändert sich der reizende Brian, wird ausfallend und gewalttätig. Bernadette leidet, verlässt ihren Mann aber nicht, bis er Jahre später eines nachts nachhause kommt und ihr gesteht, dass er gerade einen weiteren Mord begangen hat. Bernadette ist am Boden zerstört, geht aber immer noch nicht zur Polizei. Wird sie den Mörder an ihrer Seite weiter decken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Chouen (Brian Sugrim) John Elefantis (Detective) Amanda Joy Loth (Bernadette Sugrim) Scott Rocco (Police Officer) Originaltitel: Evil Lives Here Regie: J. Tom Pogue Drehbuch: Jonathan Santos