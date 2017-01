TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Mein Leben mit dem Tumor Der Mann mit dem 90-Kilo-Tumor USA 2011 Merken Diese Geschichte ging um die Welt: In Da Lat, einer Stadt im Bergland von Südvietnam, lebt Hai Nguyen. Auf den ersten Blick sieht der 31-jährige lebensfrohe Mann ganz normal aus. Doch unter der Bettdecke verbirgt sich eine Wucherung von gewaltigen Ausmaßen: Ein 90 Kilo schwerer Tumor! Hai leidet an der Erbkrankheit Neurofibromatose. Der Tumor ist über Jahre gewachsen und gleicht einem riesigen Parasiten, der seinen Körper regelrecht auszehrt. Die Ärzte sind sicher: Wird die Geschwulst nicht bald entfernt, steht es schlecht um den Patienten. Doch die Chirurgen in seiner Heimat trauen sich den riskanten Eingriff nicht zu. Der Hoffnungsschimmer: Dr. McKay McKinnon, ein Spezialist aus Chicago, erklärt sich bereit, die schwierige Operation zu leiten. Bevor es soweit ist, müssen jedoch bürokratische Hürden und ein lebensgefährlicher Transport zum 400 Kilometer entfernten Krankenhaus überwunden werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Man Who Lost His Face