TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Chantal und ihr Mann James sind Musiker. Vor ein paar Jahren spielten die beiden mit ihren Bands auf dem gleichen Konzert und verliebten sich dort in einander. Heute leben sie in einer festen Beziehung - und diese Fügung des Schicksals möchte Chantal jetzt mit einem Tattoo besiegeln. Kat entwirft ein stylisches "Lettering-Motiv", das das große Glück ihrer Kundin widerspiegelt. Von Harmonie zwischen den Angestellten kann im "High Voltage" dagegen keine Rede sein. Die Spannungen zwischen Kat und Corey werden von Tag zu Tag schlimmer. Die Vollblut-Künstlerin versucht die Probleme mit ihrem alten Freund durch ein klärendes Gespräch aus der Welt zu schaffen, doch dieser Versuch geht total daneben. Schauspieler: Chantal Claret (Herself) Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka