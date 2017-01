TLC 18:15 bis 18:45 Dokusoap Long Island Medium Gluten-frei glücklich? USA 2013 Merken Wenn es um ihre Kinder geht, kehrt Medium Theresa Caputo die Vollblut-Mama heraus. So auch bei Victoria, die plötzlich felsenfest überzeugt ist, an einer schlimmen Gluten-Allergie zu leiden: Brot, Pizza, Pasta - alles, was lecker schmeckt, ist ab sofort vom Speiseplan gestrichen! Obwohl Theresa ihre Tochter für etwas hysterisch hält, bringt sie sie sofort zum Arzt, um etwaige Gesundheitsrisiken abzuklären. In Theresas anschließender Privat-Séance möchte Terri mit Tochter Ashley endlich Kontakt zu ihrem verstorbenen Ehemann aufnehmen, den sie seit seinem Tod schrecklich vermisst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium