TLC 16:45 bis 17:15 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Der Frauenversteher USA 2015 Merken Der Valentinstag steht vor der Tür, und obwohl seine Kids andere Pläne haben, besteht Todd Chrisley darauf, den Tag bei Großmama Faye zu verbringen. Doch dann erfährt er, dass Chase für den Tag der Liebenden gleich zwei Dates mit verschiedenen Mädchen geplant hat, und ist über seinen respektlosen Gigolo-Sohn entsetzt. Um ihm einen Denkzettel zu verpassen, heckt der Multimillionär mit Savannahs Hilfe einen perfiden Plan aus, fälscht einen Twitter-Account und gibt sich als die bildhübsche Model-Freundin seiner Tochter aus. Chase beißt sofort an. Aber wird er auch zum getürkten Valentins-Date mit seinem schadenfrohen Vater erscheinen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best