TLC 15:20 bis 15:50 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Toronto Männer an Bord CDN 2015 Wenn Männer beim Brautkleidkauf mit von der Partie sind, kann das Shopping-Erlebnis außerordentlich interessant werden! Natalie kommt mit ihrem stylischen besten Freund Leo zu Amanda-Lina's, der jedes Modell aus der männlichen Perspektive bewerten und somit gewährleisten soll, dass Nat grandios aussehen wird. Amber hat ihre ganze Familie im Schlepptau, doch eigentlich zählt nur die Meinung ihres Bruders, der versprochen hat, für seine Lieblingsschwester das Prinzessinnenkleid ihrer Träume zu kaufen. Braut Witley hat drei Männer dabei, darunter ihren neugeborenen Sohn, und hofft inständig, dass ihre Robe immer noch passt. Originaltitel: Say Yes to the Dress: Canada