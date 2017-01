TLC 13:45 bis 14:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Sofias Kommunion USA 2011 Merken In "Carlo's Bakery" herrscht große Aufregung, weil Buddys Tochter Sophia ihre Erstkommunion feiert und zu diesem Anlass eine ganz besondere Torte haben muss. Auch das örtliche Bowlingcenter möchte einen Motto-Kuchen à la Valastro und ruft damit den alten Sportsgeist in Buddy wach: Im Handumdrehen trommelt er das ehemalige Bäcker-Bowlingteam zusammen und zeigt der Konkurrenz, wo der Hammer hängt. Doch er hat nicht mit seinen Schwestern gerechnet, die jetzt ein eigenes Frauenteam bilden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss