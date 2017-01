TLC 12:15 bis 13:15 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Süßes Barbecue USA 2013 Merken Vor der heutigen K.O.-Runde bekommen die Kandidaten Gelegenheit, ihre Kreativität nicht nur der Jury, sondern dem ganzen Land zu beweisen. Sie sollen eine neue Version des beliebten toskanischen Rührkuchens erfinden, den man traditionell auf dem Holzkohlengrill röstet. Das Siegerrezept wird in 240 "Carrabba's"-Filialen von Gastronom Damian Mandola auf die Karte gesetzt. Doch die Teams haben für Planung und Zubereitung nur 15 Minuten Zeit. Beim folgenden Backwettbewerb hat sich Buddy etwas Spezielles ausgedacht: Torten in Form von gigantischen Hamburgern und Hotdogs, die im Rahmen einer riesigen Grillparty der sizilianischen Familie Valastro serviert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker