TLC 05:55 bis 06:20 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Ein Hausgast der anderen Art USA 2014 Julies schwangere Freundin Lea ist zu Besuch bei den Chrisleys. Für Kontroll-Freak Todd bedeutet das: 48 Stunden purer Stress! Denn die werdende Mutter hat nicht nur bergeweise Klamotten und Schminkutensilien dabei, sondern auch noch jede Menge Extrawünsche im Gepäck. Leas herrisches Gehabe, ihre hormonbedingten Fressattacken sowie die anschließenden Verdauungsprobleme treiben Todd schier in den Wahnsinn. Und als ob das nicht schon genug wäre, muss der Ehemann auch noch sein geliebtes Bett freiräumen. Im eigenen Haus auf die Couch umziehen? Irgendwo hat auch Gastfreundschaft ihre Grenzen. Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar