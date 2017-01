WDR 22:40 bis 23:40 Show Schmitz' Mama Andere haben Probleme, ich hab' Familie D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Warum sagt Mama immer "Dingens"? Was hat sie mit Hannibal gemeinsam? Wie zum Teufel beendet man ein Telefonat mit ihr? Ralf Schmitz geht für solche und ähnlich knifflige Rätsel ungehemmt auf Lösungssuche. Spätestens, wenn er den Zuschauern Bilder von Mamas schlimmsten Geschenken und gruseligsten Kochversuchen zeigt, wenn er von leicht übergriffigen Umdekorier-Aktionen der eigenen Wohnung erzählt, werden Sie sich fragen: "Woher kennt Ralf Schmitz eigentlich meine Mutter?!" "Schmitz' Mama. Andere haben Probleme, ich hab' Familie" bindet einen knallbunten Strauß aus Familiensituationen, die wir nur zu gut kennen. Ralfs so humor- wie liebevolle Abrechnung mit der Verwandtschaft ist ein zu Lachtränen reizender Ratgeber für alle, die endlich lernen möchten, mit der alltäglichen Ausnahmesituation "Mama" umzugehen. - Eine humorvolle Hommage an die Mutter, aber auch die gesamte "bucklige" Verwandtschaft! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralf Schmitz Originaltitel: Schmitz' Mama Regie: Ralf Schmitz