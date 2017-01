WDR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Kölns Grand Hotel - Das Excelsior Hotel Ernst D 2015 2017-01-03 01:10 Untertitel HDTV Live TV Merken Heute wirkt es fast etwas versteckt neben Dom und Hauptbahnhof, das Excelsior Hotel Ernst. Das Haus zwischen Schnellrestaurant und Brauhaus gehört zu den nobelsten Herbergen der Welt und ist in Köln schon vor mehr als hundert Jahren eine der ersten Adressen. Die Geschichte beginnt 1863 mit der Eröffnung des Hotel Ernst. Heute ist das Haus eines der letzten familiengeführten Luxushotels der Welt. Künstler, Könige, Wirtschaftsbosse und Politiker schätzen das Haus seit Jahrzehnten. Bundeskanzler Konrad Adenauer, Kaiserin Soraya, Karl May, die Kennedys und viele andere Persönlichkeiten haben hier schon ein Zimmer mit Domblick gebucht. Der Anfang war wenig vielversprechend. Das Gelände war eine riesige Baustelle. Denn zu der Zeit wurden die beiden Türme des Kölner Doms fertiggestellt. Eine architektonische Meisterleistung - mehr als 600 Jahre nach Grundsteinlegung. Einhundert Jahre später inspirierte der imposante Blick aus dem Hotelzimmer den Künstler Andy Warhol zu seinem berühmten Pop Art-Werk vom Kölner Dom. Die wilhelminische Fassade des Hauses erzählt heute noch von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als Köln eine der schönsten Städte Deutschlands war. Von den schweren Bombenangriffen, die die Kölner Innenstadt dann fast vollständig zerstörten, blieb das Hotel weitgehend verschont. In der jungen Bundesrepublik erstrahlte das altehrwürdige Haus in neuem Glanz. Köln übernahm repräsentative Aufgaben, die die neue Hauptstadt Bonn nicht leisten konnte und der Dom ein Muss auf der Agenda der hohen Diplomatie. Für Regierungschefs und Präsidenten war das Excelsior Hotel Ernst die ideale Bleibe. Das Grand Hotel hat zwei Weltkriege überstanden, politische und wirtschaftliche Krisen und muss sich bis heute gegen die stärker werdende Konkurrenz der weltumspannenden Hotelketten behaupten. Eine immer neue Herausforderung für die Eigentümerfamilie. Seit fünf Generationen befindet sich das Excelsior im Besitz der Schweizer Hoteldynastie Kracht, die ihre Wurzeln in Köln hat. Der Liebe wegen verschlug es Ende des 19. Jahrhunderts den Eigentümer Karl Kracht nach Zürich. Doch an ihrem "Kölner Juwel", wie es Charles Roulet, der heutige Eigentümer und Urenkel jenes Karl Kracht, nennt, hielt die Familie stets fest. Charles Roulet ist stolz auf seine Kinder, die sich für die Laufbahn in der Hotellerie entschieden haben, um das Haus, das zur Kölner Institution geworden ist, eines Tages in sechster Generation zu übernehmen. Die Dokumentation von Julia Melchior ergründet die wechselvolle Geschichte des Grand Hotels, die auch ein Abbild der Zeitgeschichte in der Domstadt ist. Der Film nimmt den Zuschauer mit hinter die Kulissen des Hotelbetriebs. Familie, Mitarbeiter und berühmte Gäste blicken auf besondere Ereignisse, schicksalhafte Begegnungen und amüsante Erinnerungen zurück. Dazu lässt historisches Filmmaterial die Geschichte des Hotels lebendig werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kölns Grand Hotel - Das Excelsior Hotel Ernst Regie: Julia Melchior